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Spor

Başakşehir, Kayserispor'u rahat geçti

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 16. hafta mücadelesinde deplasmanda Kayserispor’u 4-1 mağlup etti.

22.12.2019  18:38 - Güncelleme: 22.12.2019  18:38
Süper Lig'de 16. hafta maçında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 4-1'lik skorla konuk ekip Medipol Başakşehir oldu.
 
Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Miguel Lopes (kendi kalesine), 10. Mert Kula (kendi kalesine), 48. dakikada Demba Ba ve 90+3. dakikada Danijel Aleksic kaydetti. İstikbal Mobilya Kayserispor'un tek golü 38. dakikada Artem Kravets'ten geldi.
 
Bu galibiyetin ardından Medipol Başakşehir puanını 34'e yükseltti ve Demir Grup Sivasspor ile farkı 4'e indirdi. Kayserispor 10 puanda kaldı.
 
Süper Lig'de gelecek hafta İstikbal Mobilya Kayserispor, Trabzonspor'a konuk olacak. Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
 
 
 

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