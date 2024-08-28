UEFA Konferans Ligi play-off rövanş karşılaşmasında Başakşehir, sahasında St. Patrick's'i konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı temsilcimiz 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren gollleri 64. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 82. dakikada Olivier Kemen attı.

St. Patrick's'te Aaron Bolger, 81. dakikada kırmızı kart gördü.

İlk maçta rakibiyle deplasmanda 0-0 berabere kalan Başakşehir, bu sonucun ardından tur atladı. İstanbul ekibi, Konferans Ligi'nde bu sezon ilk kez uygulanacak lig formatında mücadele etme hakkı kazandı.

Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakipleri 30 Ağustos'ta çekilecek kuranın ardından belli olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Berkay Özcan, yay üzerinden pasını ceza sahasındaki Piatek'e aktardı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Piatek'in uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direk dibinden dışarı çıktı.

29. dakikada Pelkas'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Berkay Özcan, kaleciyi geçerek vuruşunu yaptı, savunma son anda araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

47. dakikada Opoku, orta yuvarlaktan aldığı topla rakip ceza sahasına kadar girdi. Opoku'nun kaleyi sol çaprazdan gören pozisyonda yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

64. dakikada Başakşehir golü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Deniz Türüç'ün pasında savunmaya çarpan top, Ömer Ali Şahiner'in önünde kaldı. Grivosti'yi çalımlayarak kale sahasına giren Ömer Ali'nin kaleciyle karşı karşıya durumda yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-0.

82. dakikada Başakşehir farkı ikiye çıkardı. Lima'nın sol kanattan ortasında arka direkte iyi yükselen Kemen, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

Karşılaşma Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Rakibiyle deplasmandaki ilk maçta 0-0 berabere kalan Başakşehir, rövanşta elde ettiği 2-0'lık galibiyetle adını lig aşamasına yazdırdı.