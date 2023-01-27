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Spor

Başakşehir - Konyaspor karşılaşmasının başlama saatinde değişiklik yapıldı

Başakşehir'in Süper Lig'in 21. haftasında evinde Konyaspor'u ağırlayacağı karşılaşmanın başlangıç saatinde değişiklik yapıldı.

AA27 Ocak 2023 Cuma 21:01 - Güncelleme:
Başakşehir - Konyaspor karşılaşmasının başlama saatinde değişiklik yapıldı
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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yapılacak Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor maçının başlama saatinde değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesindeki maç programında 29 Ocak Pazar günü oynanacak müsabakanın 16.00 olan başlama saati 19.00 olarak değiştirildi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar 19 maça çıkan Başakşehir, bunlardan 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 37 puanla 3. sırada yer aldı.

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 19 maça çıkan Konyaspor ise bu karşılaşmalardan 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 27 puanla 7. sırada yer aldı.

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