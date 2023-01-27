Başakşehir - Konyaspor karşılaşmasının başlama saatinde değişiklik yapıldı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yapılacak Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor maçının başlama saatinde değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesindeki maç programında 29 Ocak Pazar günü oynanacak müsabakanın 16.00 olan başlama saati 19.00 olarak değiştirildi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar 19 maça çıkan Başakşehir, bunlardan 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 37 puanla 3. sırada yer aldı.

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 19 maça çıkan Konyaspor ise bu karşılaşmalardan 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 27 puanla 7. sırada yer aldı.