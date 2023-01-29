Başakşehir, Konyaspor'u 2 golle devirdi

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir ile Arabamcom Konyaspor karşı karşıya geldi. Başakeşhir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Başakşehir 2-0'lık skorla kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Berkay Özcan ve 64. dakikada penaltıdan Deniz Türüç kaydetti.

Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Başakşehir, puanını 40'a çıkardı. Konyaspor ise yeni teknik direktörü Aleksandar Stanojevic ile çıktığı 3. resmi maçta da mağlup oldu ve 27 puanda kaldı.

Başakşehir, gelecek hafta Kayserispor'a konuk olacak. Konyaspor ise sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN TEK DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Arabam.com Konyaspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları ve 3-1 kazandıkları Kasımpaşa karşılaşmasına göre ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.

Emre Belözoğlu, cezası biten Stefano Okaka'ya ilk 11'de şans verirken, Keny yedekler arasında yer aldı.

Medipol Başakşehir, sahaya Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ahmed Touba, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Danijel Aleksic, Berkay Özcan, Serdar Gürler ve Okaka'ya ilk 11'iyle çıktı.

Başakşehir'de sakatlığı sona eren Lucas Biglia da yedekler arasında forma şansı bekledi.

Turuncu-lacivertli ekibin yedek kulübesinde Muhammed Şengezer, Wu, Mesut Özil, Keny, Szysz, Lucas Biglia, Muhammet Arslantaş, Edgar Ie, Junior Caiçara ve Caner Erkin yer aldı.

BAŞAKŞEHİR'İN YENİ TRANSFERLERİ YEDEKLER ARASINDA

İstanbul ekibinin yeni transferleri Caner Erkin, Edgar Ie ve Wu yedekler arasında yer aldı.

Üç oyuncu, Konyaspor karşısında forma giyerse turuncu-lacivertli formayı ilk kez giyecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

10. dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Michalak'ın penaltı noktasına yerden çevirdiği topa Bytqi gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

19. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında sol kanattan Serdar'ın arka direğe yaptığı ortada Deniz topu altıpas önüne çevirdi. Topu kontrol eden Aleksic'in dönerek vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

43. dakikada Başakşehir öne geçti. Berkay Özcan, Konyaspor yarı sahasında kaptığı topla rakip kaleye doğru ilerledi. Berkay ceza sahası dışından şutunu çekti, yan direğe çarpan top ağlara gitti: 1-0.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

56. dakikada Başakşehir ikinci golüne yaklaştı. Serdar'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Okaka kaleci Sehic ile karşı karşıya kaldı. Okaka'nın vuruşunda Sehic topu iki hamlede kontrol etti.

61. dakikada gelişen Başakşehir atağında sol kanattan Serdar'ın ön direğe yaptığı ortada topu Okaka diziyle Aleksic'in önüne indirdi. Aleksic'in yakın mesafeden sert şutunda kaleci Sehic topu ayağıyla kornere çeldi. Hakem Suat Arslanboğa VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelip pozisyonu izledi, Okaka'nın topu indirdiği sırada Adil'in elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 64. dakikada penaltı atışını kullanan Deniz topu ağlara yolladı: 2-0.

66. dakikada konuk ekip etkili geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Pavicic'in yerden pasına Muric gelişine sert vurdu, kaleci Volkan sağına uzanıp golü önledi. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

90+3. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında Mahmut'un pasıyla kaleci Sehic ile karşı karşıya kalan Keny'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

Medipol Başakşehir karşılaşmayı 2-0 kazandı.

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Süleyman Özay, Bilal Gölen

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ahmed Touba, Lima, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç (Dk. 85 Mesut Özil), Aleksic (Dk. 77 Biglia), Berkay Özcan (Dk. 90+3 Caiçara), Serdar Gürler (Dk. 85 Szysz), Okaka (Dk. 85 Keny)

ARABAM.COM KONYASPOR: Sehic, Soner Dikmen, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Oğulcan Ülgün (Dk. 46 Bruno Paz), Cebrail Karayel, Michalak (Dk. 79 Mehmet Ali Büyüksayar), Endri Çekici (Dk. 65 Pavicic), Bytqi (Dk. 65 Muric), Diouf (Dk. 66 Ikpeazu)

GOLLER: Dk. 43 Berkay Özcan, Dk. 64 Deniz Türüç (Penaltıdan) (Medipol Başakşehir)