Başakşehir kötü gidişi bitirecek! M.Başakşehir-Ankaragücü muhtemel 11’ler

19.00’da başlayacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Başakşehir, Başkent temsilcisini yenip hem kötü gidişi durdurmak hem de şampiyonluk iddiasını devam ettirmek istiyor. Ev sahibinde sakat Arda, Epureanu ve Demba Ba yok. Konuk ekipte Cebrail cezalı. Djedje ve Moke ise sakat.

MUHTEMEL 11’LER:

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Attamah, Mahmut, Clichy, Emre, İrfan Can, Mossoro, Visca, Napeleoni, Robinho

ANKARAGÜCÜ: Altay, Pinto, Kulusic, Pazdan, Kitsiou, Moulin, Sedat, Canteros, Sacko, Orgili, Boyd