Başakşehir kötü gidişi bitirecek! M.Başakşehir-Ankaragücü muhtemel 11’ler
SON 4 maçını kazanamayan ve 10 puan kaybedip şampiyonluk yarışında ağır yara alan Medipol Başakşehir, bugün Fatih Terim Stadı’nda tehlikeli bölgeye yaklaşmak istemeyen Ankaragücü’nü ağırlayacak.
- Star Spor
19.00’da başlayacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Başakşehir, Başkent temsilcisini yenip hem kötü gidişi durdurmak hem de şampiyonluk iddiasını devam ettirmek istiyor. Ev sahibinde sakat Arda, Epureanu ve Demba Ba yok. Konuk ekipte Cebrail cezalı. Djedje ve Moke ise sakat.
MUHTEMEL 11’LER:
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Attamah, Mahmut, Clichy, Emre, İrfan Can, Mossoro, Visca, Napeleoni, Robinho
ANKARAGÜCÜ: Altay, Pinto, Kulusic, Pazdan, Kitsiou, Moulin, Sedat, Canteros, Sacko, Orgili, Boyd
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