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Spor

Başakşehir, Lorient'ten Eren Karaağaç'ı renklerine bağladı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Lorient'te forma giyen Eren Karaağaç'ı kadrosuna kattığını ve 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

DHA1 Temmuz 2022 Cuma 18:08 - Güncelleme:
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Başakşehir, Fransız ekibi Lorient'ten Eren Karaağaç ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Başakşehir'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Turuncu-lacivertli ekip, ismi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan 18 yaşındaki stoper Eren Karaağaç'ı kadrosuna kattı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lorient'in alt yaş kategorilerinde forma giyen Eren Karaağaç, kendisini 3 yıllığına turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Genç futbolcunun imza töreninde Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Eröğüt yer aldı.

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