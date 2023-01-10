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Spor

Başakşehir, Lukas Rupp'ı kadrosuna katmak istiyor

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Başakşehir son olarak Nprwich City forması giyen Lukas Rupp'ı transfer etmek istiyor.

IHA10 Ocak 2023 Salı 17:15 - Güncelleme:
Başakşehir, Lukas Rupp'ı kadrosuna katmak istiyor
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Alman basınında çıkan haberlere göre Medipol Başakşehir, 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Lukas Rupp'u kadrosuna katmak istiyor.

Başakşehir, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Alman basınında çıkan haberlere göre İstanbul temsilcisi, son olarak Premier Lig takımı Norwich City'de forma giyen merkez orta saha oyuncusu Lukas Rupp'u renklerine bağlamak istiyor. Tecrübeli futbolcunun şu an herhangi bir kulüple sözleşmesi bulunmuyor. Rupp'un turuncu-lacivertlilere imza atmaya sıcak baktığı da söz konusu haberlerde geçen bilgiler arasında yer alıyor.

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