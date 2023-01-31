Başakşehir, Maccabi Netanya'dan Eden Karzev'i renklerine bağladı

Başakşehir, İsrailli orta saha oyuncusu Eden Karzev ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Turuncu-lacivertliler, İsrail Ligi ekiplerinden Maccabi Netanya'da forma giyen 22 yaşındaki Eden Karzev ile 4,5 yıllığına kadrosuna kattı. İsrailli genç orta saha, ülkesinde Maccabi Netanya forması altında bu sezon tüm kulvarlarda 21 maçta forma giyerken, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Başakşehir resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, son olarak İsrail Ligi ekiplerinden Maccabi Netanya'da forma giyen Eden Karzev ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Eden Karzev'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Karzev, sezon başında UEFA Avrupa Konferans Ligi İkinci Eleme Turu'nda Medipol Başakşehir'e karşı forma giymişti.