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Başakşehir maçı öncesi Fatih Terim'i stres bastı

Galatasaray'da Falcao, Şener Özbayraklı, Andone’nin sakatlıklarının yanına Luyindama, Muslera ve Babel’in de eklenmesi Fatih Terim’i çileden çıkardı.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Cuma günü Başakşehir’le son derece kritik bir maça çıkmaya hazırlanan ve Ocak ayına kadar zirve yarışında kalmak isteyen Galatasaray’da yıldız futbolcuların sakatlıkları can sıkarken, özellikle Fatih Terim’in kimseyi yanına yaklaştırmadığı ifade edildi. Yaşanan olumsuz süreçten dolayı bir hayli kızgın ve sinirli görünen Terim’in kadro içerisinde alternatif yaratmaya çalıştığı anlaşılırken, tecrübeli teknik adamın Başakşehir karşısında forvet hattında Adem Büyük – Erencan, defansta Donk – Ahmet Çalık, orta sahada ise Emre Mor – Jimmy Durmaz seçeneklerini masaya yatırdığı öğrenildi.
 
Muslera’nın son durumuna göre Okan Kocuk’u hazırda bekleten teknik heyetin kalan 3 günlük sürede eldeki futbolculardan tam randıman almayı hedeflediği anlaşılırken, genç ve yetenekli oyuncuların ilk 11’e girmek için büyük çaba sarfetmesi Fatih Terim’i bir nebze olsun rahatlattığı yönünde bilgiler geliyor.
 

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