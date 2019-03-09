Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçeli taraftarlar arasında kavga çıktı
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçı öncesi sarı-lacivertli taraftarlar arasında kavga çıktı.
Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan maç öncesinde gergin anlar yaşandı.
Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de misafir tribününde yer alan sarı-lacivertli taraftarlar arasında tartışma yaşandı.
Müsabaka öncesinde tribünde çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale ederken sarı-lacivertli taraftarlar güçlükle sakinleştirildi. Kavganın ardından taraftarlar yeniden takımlarını desteklediler.
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