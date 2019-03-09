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Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçeli taraftarlar arasında kavga çıktı

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçı öncesi sarı-lacivertli taraftarlar arasında kavga çıktı.

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Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan maç öncesinde gergin anlar yaşandı.

Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de misafir tribününde yer alan sarı-lacivertli taraftarlar arasında tartışma yaşandı.

Müsabaka öncesinde tribünde çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale ederken sarı-lacivertli taraftarlar güçlükle sakinleştirildi. Kavganın ardından taraftarlar yeniden takımlarını desteklediler.

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