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Başakşehir maçı öncesi Pepe, Ljajic ve Babel'den güzel haber

Beşiktaş'ta Başakşehir maçı öncesi sakatlıkları geçen Pepe, Ljajic ve Ryan Babel antrenmanda yer aldı.

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında  Medipol Başakşehir ile 3 Kasım Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına  başladı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre  sakatlıkları geçen Pepe, Adem Ljajic ve Ryan Babel, idmanın tamamında takımla  çalıştı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde  gerçekleştirilen idmanda, Çaykur Rizespor karşısında görev alan oyuncular,  salonda yenilenmeye yönelik çalıştı. Diğer oyuncular ise istasyon koşularının ardından pas ve şut çalışması  üzerinde durdu. Antrenman yerli ve yabancı oyuncuların yer aldığı çift kale maç  ile sona erdi.

Bu arada çift kale maçı kazanan takım, sevinç fotoğrafı çektirdi.  Pepe, kaybeden takımda olmasına rağmen fotoğrafta yer aldı. Siyah-beyazlı takım, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını  yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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