Başakşehir maçında sakatlanan Valbuena, oyunda sadece 15 dakika kalabildi
Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, Başakşehir maçında sadece 15 dakika oynayabildi.
İkinci yarıda oyuna dahil olan Fenerbahçeli futbolcu Mathieu Valbuena, sahada 15 dakika kalabildi.
Maçı 70. dakikasında oyuna giren Fransız futbolcu, 15 dakika sonra sakatlanarak oyundan çıktı.
Fransız oyuncu, maçın ardından sosyal medya hesabından ''Maalesef, bacağımda tekrar bir ağrı hissettim. Sonuçtan dolayı hayal kırıklığına uğradım. Umarım yakında tekrar döneceğim.'' sözlerini kullandı.
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