Başakşehir, Mahmut ve Mert ile sözleşme yeniledi
Medipol Başakşehir, takım kaptanı Mahmut Tekdemir ve milli kaleci Mert Günok'un sözleşmelerini uzattı.
- AA
Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda Mahmut'un sözleşmesinin 5, Mert'in sözleşmesinin ise 4 yıl uzatıldığı belirtildi.
Medipol Başakşehir'de Mert Günok'un 31 Mayıs 2020, Mahmut Tekdemir'in ise 31 Mayıs 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyordu.
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