Başakşehir Maicon'u renklerine bağlıyor
Galatasaray'da gözden çıkarılan Maicon, Başakşehir'e gidiyor.
Portekizli Manuel da Costa, Slaven Bilic'in takımı Al İttihad'e transfer olunca Başakşehir gözünü Galatasaraylı yıldızı dikti. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Maicon'u çok beğendiği ve Brezilyalı yıldızın Galatasaray'dan ayrılma ihtimali üzerine bu transferin mutlaka bitirilmesini istediği ifade edildi. Başakşehir, Maicon olmadığı taktirde Serdar Aziz'le de ilgileniyor.
(Takvim)
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