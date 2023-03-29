Başakşehir, MKE Ankaragücü mesaisini sürdürüyor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan idman, dinamik ısınmayla başladı. Pas ve taktik çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maç turnuvasıyla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 17.00'de yapacağı idman ile MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Süper Lig'de 24 maça çıkan Başakşehir 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor. Turuncu-lacivertliler çıktığı son 4 maçın 3'ünü kaybederken 1'inde 1 puan ile sahadan ayrıldı.