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Spor

Başakşehir, Mounir Chouiar'ın sözleşmesini feshetti

Trendyol Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir, Fas asıllı Fransız orta saha oyuncusu Mounir Chouiar'ın sözleşmesini tek taraflı feshettiğini duyurdu.

AA11 Ağustos 2023 Cuma 20:57 - Güncelleme:
Başakşehir, Mounir Chouiar'ın sözleşmesini feshetti
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RAMS Başakşehir, Fas asıllı Fransız orta saha oyuncusu Mounir Chouiar'ın sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mounir Chouiar ile kulübümüz arasında akdedilmiş olan 08.07.2022 tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, Mounir Chouiar'ın 2023-2024 futbol sezonu açılışından bugüne kadar kulübümüzün sezon öncesi hazırlık kamplarına ve antrenmanlarına izinsiz ve mazeretsiz olarak katılmaması, bu hususta kendisine gönderilen ihtarnamelere rağmen sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ağır surette ve ısrarlı bir şekilde ihlal etmesi ve bu durumun artık taraflar arasındaki hizmet ilişkisinin devamını kulübümüz açısından çekilmez kılmış olması nedeniyle, kulübümüz tarafından tek taraflı olarak ve haklı nedenle feshedilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, fesih nedeniyle kulübün uğradığı zararların tazmini ve sportif yaptırımlar uygulanması talebiyle oyuncuya karşı FIFA nezdinde yasal işlemlerin başlatılacağı da duyuruldu.

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