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Başakşehir, Olympiakos'u elerse Krasnodar-Porto eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda Krasnodar-Porto eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması play-off turunun kura çekimi gerçekleşti. Medipol Başakşehir'in 3. eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos takımını elemesi durumunda karşılaşacağı takım belli oldu.

Medipol Başakşehir, Krasnodar - Porto eşleşmesinde turu geçen takımla Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda karşılaşacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

Basakşehir - Olympiakos / Krasnodar - Porto

GNK Dinamo - Ferencvaros / Maribor - Rosenborg

CFR Cluj - Celtic / Slavia Prag

Young Boys / Kızılyıldız - Kopenhag

APOEL - Qarabağ / PAOK - Ajax

Basel - LASK / Club Brugge - Dinamo Kiev

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