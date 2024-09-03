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Spor

Başakşehir, Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, 21 yaşındaki oyuncu Ömer Faruk Beyaz'ı 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

DHA3 Eylül 2024 Salı 18:33 - Güncelleme:
Başakşehir, Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna kattı
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Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, son olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen Ömer Faruk Beyaz'ı 3 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Alman ekibi Stuttgart ile sözleşmesini fesheden 21 yaşındaki genç oyuncu Ömer Faruk Beyaz, Başakşehir ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Başakşehir'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ömer Faruk Beyaz ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Ömer Faruk'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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