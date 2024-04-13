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Spor

Başakşehir, Pendikspor maçına hazır!

Süper Lig'in 32. haftasında Pendikspor ile mücadele edecek olan Başakşehir oynayacağı maça hazır.

AA13 Nisan 2024 Cumartesi 16:22 - Güncelleme:
Başakşehir, Pendikspor maçına hazır!
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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile yarın oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Siltaş Yapı Pendikspor ile RAMS Başakşehir arasında yarın Pendik Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 13.30'da başlayacak.

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