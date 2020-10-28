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Spor

Başakşehir - PSG | CANLI

Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Başakşehir, H Grubu'ndaki ikinci maçında bu akşam Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımını konuk edecek.

28 Ekim 2020 Çarşamba 19:49 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 19:50
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Başakşehir, H Grubu'ndaki ikinci sınavını Fransa devi Paris Saint-Germain karşısında verecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.55'te başlayacak. İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg'in düdük çalacağı müsabakayı, beIN SPORTS 1 canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını Star.com.tr'den de takip edebilirsiniz.

İlk 11'ler belli oldu...

BAŞAKŞEHİR: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mehmet Topal, Visca, Berkay, İrfan Can, Deniz Türüç, Crivelli

PSG: Navas, Florenzi, Kimpembe, Marquinhos, Kurzawa, Herrera, Danilo, Di Maria, Neymar, Mbappe, Kean

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