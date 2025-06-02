Krzysztof Piatek'i, Katar takımlarından Al Duhail renklerine bağladı.

Rams Başakşehir'den yapılan açıklamada 29 yaşındaki futbolcuya teşekkür edilirken şu ifadeler kullanıldı:

"Turuncu-lacivertli formamız altında iki sezon boyunca özveriyle oynayan Krzysztof Piątek, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Duhail kulübüne transfer olmuştur. 84 resmi maçta 48 gol kaydeden Piątek'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Piatek, iki sezondur forma giydiği Başakşehir'de bu sezon 48 maçta 31 gol atıp 4 asist yaptı. Tecrübeli isim, 2 sezon süren Süper Lig kariyerinde ise toplamda 84 maça çıkarken 48 gol, 5 asist kaydetti