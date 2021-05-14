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Spor

Başakşehir, Rizespor maçına 4 eksikle çıkacak

Sezonu Rize deplasmanında kapatacak Medipol Başakşehir'de, sakatlıkları süren Giuliano, Hasan Ali Kaldırım, Carlos Ponck ve Fredrik Gulbrandsen kadroda yer almayacak.

AA14 Mayıs 2021 Cuma 12:57 - Güncelleme: 14 Mayıs 2021 Cuma 12:57
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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.

Medipol Başakşehir, son haftaya 45 puanla 15. sırada giriyor. Son 6 maçını kaybetmeyen İstanbul ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 3 beraberlikle 12 puan topladı.

Ligdeki son maçında deplasmanda Gaziantep'i 5-4 yenen Çaykur Rizespor ise 48 puana sahip.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma, 1-1 sona ermişti.

EKSİKLER

Medipol Başakşehir'de sezonu kapatan Giuliano ile tedavileri süren Hasan Ali Kaldırım, Carlos Ponck ve Fredrik Gulbrandsen, kadroda yer almayacak.

İstanbul ekibinde, Junior Fernandes ile de yolların ayrıldığı açıklanmıştı.

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