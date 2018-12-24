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Başakşehir Robinho'da sona doğru yaklaştı

Dün akşam Galatasaray'a 2 gol birden atan Robinho için Başakşehir tüm imkanlarını zorluyor.

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Süper Lig’de sezonun ilk yarısı bugün resmen noktalanacak ve gözler artık transferde olacak. Ancak takımlar görüşmelere çoktan başladı. Sivasspor-Başakşehir hattında da Robinho pazarlığı noktalanmak üzere. Lider, devre arasında Robinho’yu 1 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamak amacında. Yiğidolar da sezon sonunda bedelsiz ayrılacağı için Brezilyalı yıldızdan para kazanmak adına satmaya sıcak bakıyor. Ancak kulüpler arasında kapsamlı bir mukavele hazırlanıyor. Eğer Başakşehir sezonu şampiyon tamamlarsa, sözleşmeye koyulacak madde gereği Sivasspor’a da Robinho transferinden dolayı ekstra ödeme yapacak. Küçük bir hatırlatma, resmi transfer dönemi 4 Ocak’ta başlıyor.

(Fanatik)

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