Başakşehir rotayı lige çevirdi

Sezona kötü başladıktan sonra toparlanan Turuncu-Lacivertli takım lig, kupa ve Avrupa’da oynadığı son 16 maçta sadece bir yenilgi aldı. Ligdeki çıkışı ile de şampiyonluk yarışında iddiasını ortaya koyan Başakşehir, yarın Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmaya konsantre oldu. Başakşehir’in hedefi ligde ilk yarıda kalan 3 haftada Konya, Kayseri ve Kasımpaşa maçlarını kazanarak devreyi ilk 3 içerisinde iyi bir yerde bitirmek. Teknik Direktör Okan Buruk, “3 kulvarda devam eden tek takımız. İşimiz kolay değil. Ancak başarı için ne gerekiyorsa yapacağız” şeklinde konuştu.