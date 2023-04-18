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Spor

Başakşehir, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

AA18 Nisan 2023 Salı 13:29 - Güncelleme:
Başakşehir, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor
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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Ligde oynadığı son 7 maçta yalnızca 1 galibiyet elde eden ve son karşılaşmasında İstanbulspor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, haftaya 45 puanla, Trabzonspor'un averajla önünde 5. sırada giriyor.

Son iki maçını kazanan Fenerbahçe ise 60 puanla 2. sırada yer alıyor.

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Stefano Okaka ve Eden Karzev, bu maçta da forma giyemeyecek. Serdar Gürler'in durumu ise maç gününde netlik kazanacak.

YEDİ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Turuncu-lacivertli ekipte Leo Duarte, Ahmed Touba, Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler, Lucas Biglia, Ömer Ali Şahiner ve Caner Erkin sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu 7 futbolcu yarınki maçta da sarı kart gördüğü takdirde, gelecek hafta oynanacak Bitexen Giresunspor karşılaşmasında görev alamayacak.

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