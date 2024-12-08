Başakşehir seriye bağladı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, sahasında Hatayspor ile karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Miguel Crespo, 83. dakikada Krzysztof Piatek, 90+4. dakikada ise Philippe Keny kaydetti.

Ev sahibi ekibin ilk golünü atan Crespo, 78. dakikada sakatlanarak kenara geldi. Oyuna sonradan giren Joao Figueiredo, 86. dakikada sakatlandı. Başarılı futbolcu sahayı sedyeyle tert etti.

Göztepe maçında 6 maçlık galibiyet hasretine son veren Çağdaş Atan'ın öğrencileri, üst üste 2. galibiyetini aldı. Hatayspor ise 3 maç sonra mağlup oldu.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 22'ye çıkardı. Ligde 8. mağlubiyetini alan Hatayspor ise 8 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Hatayspor ise Göztepe ile karşılaşacak.