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Spor

Başakşehir seriye bağladı! Üst üste 3. galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı 2-0'lık skorla mağlup eden Başakşehir, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı.

AA13 Nisan 2025 Pazar 10:05 - Güncelleme:
Başakşehir seriye bağladı! Üst üste 3. galibiyet
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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 62. ve 76. dakikalarda Yusuf Sarı kaydetti.

Bu sonuçla ligde 13. kez kazanan Başakşehir, puanını 45'e yükseltti ve gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir galibiyet aldı.

BEŞİKTAŞ'I 4 MAÇ SONRA MAĞLUP ETTİ

RAMS Başakşehir, siyah-beyazlı takım karşısında 4 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Beşiktaş ile yaptığı son 4 müsabakada 2'şer yenilgi ve beraberlik yaşayan turuncu-lacivertliler, 2022 Eylül'den sonra rakibini yeniden deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

LİGDE ÜST ÜSTE 3. KEZ KAZANDI

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Ligde çıktığı son 2 karşılaşmada ikas Eyüpspor ve TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup eden turuncu-lacivertli ekip, Beşiktaş'ı da yenerek art arda 3. kez kazandı.

Çağdaş Atan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Başakşehir, bu sezon dış sahada ilk kez üst üste galibiyet sevinci yaşadı.

GALİBİYETİN MİMARI YUSUF SARI OLDU

RAMS Başakşehirli futbolcu Yusuf Sarı, Beşiktaş karşısında attığı 2 golle alınan galibiyette başrol oynadı.

Turuncu-lacivertlilerin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 26 yaşındaki kanat oyuncusu, 62. ve 76. dakikalarda fileleri havalandırarak takımına 3 puanı getirdi.

Yusuf Sarı, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 3'e çıkardı.

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