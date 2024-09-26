Başakşehir, Sivasspor deplasmanına konuk olacak

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Ligde ilk yenilgisini son oynadığı Samsunspor karşılaşmasında alan RAMS Başakşehir, bu sezon 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik sonucu 10 puan toplayarak haftaya 5. sırada giriyor.

Sezonun son haftasında 4 puan toplayan Sivasspor ise 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bülent Uygun'un teknik direktörlüğünü yaptığı Sivas temsilcisi 8 puan ve averajla 9. sırada yer alıyor.



PELKAS CEZALI, DUARTE SAKAT



RAMS Başakşehir'de kırmızı kart cezalısı Yunan orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas, Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Sipay Bodrum FK karşılaşmasında kırmızı kart gören ve Samsunspor maçında frma giyemeyen Pelkas'ın cezası Sivasspor mücadelesiyle sona erecek.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Brezilyalı savunma oyuncusu Leo Duarte de 7. hafta maçında takımındaki yerini alamayacak.

Başakşehir'de tedavisi süren Ömer Ali Şahiner'in durumu yarın netlik kazanacak.