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Spor

Başakşehir, Sivasspor engelini Figueiredo ile geçti

Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip, 2-1'lik skorla kazandı.

27 Eylül 2024 Cuma 22:14 - Güncelleme:
Başakşehir, Sivasspor engelini Figueiredo ile geçti
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Başakşehir, deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı Başakşehir 2-1 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 43 ve 49. dakikalarda Joao Figueiredo kaydetti. Sivasspor'un tek golü 82. dakikada Queensy Menig'ten geldi.

Ligde 4. galibiyetini alan Başakşehir, Samsunspor mağlubiyeti sonrası moral buldu.

Konyaspor deplasmanından beraberlikle dönen Sivasspor ise galibiyet hasretini 2 maça çıkardı.

Başakşehir bu sonuçla puanını 13 yaptı. Sivasspor ise 8 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Kayserispor'u ağırlayacak. Sivasspor ise Göztepe deplasmanına gidecek.

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