Başakşehir son dakikada güldü

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçında Bodrum FK ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Başakşehir oldu.
Bodrum FK'da Fredy 59. dakikada, Başakşehir'de ise 66. dakikada oyuna giren Dimitrios Pelkas, 75. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
İki takımın birer kişi eksildiği maçta zaman zaman tehlikeli pozisyonlar yaşandı. Başakşehir 90. dakikada Leo Duarte'nin atıtğı golle galibiyete ulaştı.
Bu galibiyetin ardından Başakşehir puanını 10'a yükseltti. Bodrum FK 3 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Bodrum FK, Hatayspor'a konuk olacak. Başakşehir, Samsunspor deplasmanına çıkacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
17. dakikada misafir takımdan Deniz Türüç'ün ön direğe yaptığı ortada savunmadan seken topa Opoku kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Sousa, yakın köşeden topu çıkartarak gole izin vermedi.
26. dakikada gelişen Bodrum FK atağında Ege Bilsel'in ceza sahasındaki sert vuruşunda top kaleciden döndü.
34'üncü dakikada konuk ekipten Lima'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.
İlk yarı golsüz berabere sona erdi.
52'nci dakikada Başakşehir atağında ceza sahası içinde Serdar'ın vuruşunda kaleci Sousa ayağıyla topu uzaklaştırdı, ceza sahası içinde yaşanan karambolde Sousa tekrar sahip oldu.
59'uncu dakikada sol kanada atılan topa hareketlenen Serdar'ın yüzüne ayağı ile müdahale eden Bodrum FK'dan Fredy kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
75'inci dakikada Bodrum FK'da topla buluşan Dimitrov'u arkadan müdahale ile düşüren Pelkas direkt kırmızı kart gördü.
90'ıncı dakikada Berat'ın savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Duarte, sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla kaleci Sousa'yı avladı: 0-1.
Başakşehir FK, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
STAT: Bodrum İlçe
HAKEMLER: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Mert Bulut
BODRUM FK: Sousa – Üzeyir, Ajeti, Ali, Cenk, Fredy, Mohammed, Ege (Dk. 42 Seferi), Dimitrov (Dk. 86 Haqi), Gökdeniz, Puscas (Dk. 64 Ahmet)
BAŞAKŞEHİR FK: Muhammed – Kemen (Dk. 86 Duarte), Hamza, Opoku, Lima, Berat, Figueiredo (Dk. 66 Pelkas), Berkay (Dk. 76 Crespo), Deniz, Serdar (Dk. 76 Davidson), Piatek
GOL: Dk. 90 Duarte (Başakşehir FK)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 59 Fredy (Bodrum FK), Dk. 75 Pelkas (Başakşehir FK)