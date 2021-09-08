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Spor

Başakşehir, Stefano Okaka transferini resmen açıkladı

Medipol Başakşehir, transfer dönemlerinde Türk takımlarıyla adı sıkça anılan Stefano Okaka ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

DHA8 Eylül 2021 Çarşamba 17:23 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 17:23
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Medipol Başakşehir, İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giyen 32 yaşındaki İtalyan santrfor Stefano Okaka'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Başakşehir'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bonservisi Udinese kulübünde olan futbolcu Stefano Okaka'yı iki yıllığına kadrosuna kattı. İtalya Milli Takımı'nda da görev yapan başarılı forvet oyuncusu, Avrupa futbolunun önemli isimleri arasında gösterilmektedir. Takımımızda 77 numarayı giyecek olan Stefano Okaka'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

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