UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Çağdaş Atan'ın yönetimindeki RAMS Başakşehir, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Gürcistan temsilcisi Iberia'yı 2-0 yenerek play-off turuna kaldı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta Başakşehir'e turu getiren goller 50. dakikada Krzysztof Piatek ve 61. dakikada Dimitrios Pelkas kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ilk maçı 1-0 kazanan Başakşehir toplamda 3-0'lık skorla play-off turuna kalırken, Iberia turnuvaya veda etmiş oldu.

Başakşehir, play-off turunda Sabah'ı eleyen St. Patricks takımıyla mücadele edecek. Başakşehir, İrlanda ekibini elemesi durumunda Konferans Ligi'ne kalacak.

ÇAĞDAŞ ATAN'DAN 6 DEĞİŞİKLİK

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında Gürcistan'ın Iberia Tiflis ekibini konuk eden RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, ligde oynadıkları Çaykur Rizespor karşılaşmasına göre ilk 11'inde 6 değişiklik yaptı.

Teknik direktör Çağdaş Atan, Lima, Keny, Berkay Özcan, Berat Özdemir, Figueiredo ve Serdar Gürler'in yerine Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Pelkas, Deniz Türüç, Davidson ve Piatek'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Atan'ın Gürcistan ekibi karşısında ilk 11'i Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Kemen, Onur Ergün, Pelkas, Deniz Türüç, Davidson ve Piatek'ten oluştu.

DJALO KADRODA YOK

RAMS Başakşehir'de yeni transfer Matchoi Djalo, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Djalo, turuncu-laciverli ekibin UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda La Fiorita ile oynadığı ilk maçta sakatlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

12. dakikada Iberia Tiflis gole yaklaştı. Mamageishvili'nin soldan kullandığı kornerde Kokhreidze'nin ön direkte topuğuyla vuruşunda top kaleci Muhammed Şengezer'den döndü. Altıpasın içinde Cheickne'nin ayak koyduğu meşin yuvarlağı kaleci Muhammed bir kez daha çelerek gole izin vermedi.

16. dakikada Pelkas'ın ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta top kaleci Makaridze'den döndü.

50. dakikada turuncu-lacivertli takım öne geçti. Sol kanatta taç çizgisine yakın noktada Pelkas'ın kullandığı serbest vuruşta Kemen, ön direkte topu arkaya aşırdı. Piatek'in altıpasın içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu

61. dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Ceza yayının biraz gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına Pelkas geçti. Yunan oyuncu, yaptığı düzgün vuruşla kaleci Makaridze'nin sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi