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Spor

Başakşehir, Trabzonspor'a hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

IHA11 Ocak 2023 Çarşamba 15:10 - Güncelleme:
Başakşehir, Trabzonspor'a hazırlanıyor
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Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde hazırlıklarına başladı. Dinamik ısınma ile başlayan idman, rondo çalışmasıyla devam etti. Turuncu-lacivertliler, antrenmanı çift kale maç ile tamamladı. Öte yandan yeni transfer Shaocong Wu da takımla birlikte idmanda yer aldı.

Başakşehir yarın yapacağı idman ile Trabzonspor hazırlıklarına devam edecek.

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