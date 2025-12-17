İSTANBUL 14°C / 4°C
Spor

Başakşehir, Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a konuk olacak

Başkşehir, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak.

17 Aralık 2025 Çarşamba 09:42
Başakşehir, Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a konuk olacak
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun ilk haftasında RAMS Başakşehir, yarın Galatasaray'a konuk olacak.

RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Başakşehir, geçen sezon Trendyol Süper Ligi 5. sırada bitirerek Avrupa kupaları bileti alması dolayısıyla kupaya grup aşamasında dahil oldu.

Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta hanesine 7 puan yazdıran turuncu-lacivertli takım, Galatasaray karşısında sahadan iyi bir sonuçla ayrılarak kupaya iyi başlamayı ve çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

RAMS Başakşehir'de 21 Aralık'ta başlayacak 2025 Afrika Uluslar Kupası dolayısıyla milli takım kamplarında bulunan Oliver Kemen (Kamerun) ile Christopher Operi (Fildişi Sahili) müsabakada forma giyemeyecek.

Başakşehir ile Galatasaray, Türkiye Kupası'nda geçen sezon da karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan grup maçı, 2-2 berabere sonuçlandı.

Turuncu-lacivertliler, bu sezon Süper Lig'in 9. haftasında ise sahasında Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

