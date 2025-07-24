UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Başakşehir, Bulgaristan'dan Cherno More deplasmanına konuk oldu. Başakşehir, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 52. dakikada Ömer Ali Şahiner attı.

Bu sonucun ardından Başakşehir, gelecek hafta oynanacak rövanş maçı öncesi avantajı cebine koydu. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 31 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Bulgaristan ekibi Cherno More'ye konuk olan İstanbul Başakşehir, 2025-26 sezonunun ilk maçına çıktı.

Teknik direktörü Çağdaş Atan, Huvepharma Arena'da oynanan müsabakada turuncu-lacivertli takımı 4-3-3 dizilişiyle sahaya sürdü.

Kalede Muhammed Şengezer'i görevlendiren Atan, savunmanın sağında Onur Bulut, ortasında Leo Duarte ile Ousseynou Ba ve solunda Christopher Operi'yi görevlendirdi. Orta sahada Berat Özdemir, Miguel Crespo ve kaptan Ömer Ali Şahiner'e şans veren 45 yaşındaki teknik adam, sağ kanatta Yusuf Sarı, solda Ivan Brnic ve ileri uçta Nuno Da Costa'yı tercih etti.

Başakşehir'in yedek kulübesinde ise Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Onur Ergün, Olivier Kemen, Davie Selke, Eldor Shomurodov, Hamza Güreler, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Deniz Türüç, Yağız Dilek ve Festy Ebosele yer aldı.

ONUR BULUT VE DA COSTA İLK 11'DE

İstanbul Başakşehir'de yeni transferlerden Onur Bulut ve Nuno Da Costa, turuncu-lacivertli takımda ilk maçına çıktı.

Teknik direktör Çağdaş Atan, Cherno More ile oynanan yeni sezonun ilk müsabakasında Onur ve Da Costa'yı ilk 11'de görevlendirdi.

Turuncu-lacivertlilerin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı oyunculardan Shomurodov ile Selke ise yedekler arasında yer aldı.

Başakşehir'de Jerome Opoku da sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada gelişen İstanbul Başakşehir atağında Brnic'in sol çaprazdan ortasında, Da Costa'nın ceza sahası içinden kafa vuruşunda top auta çıktı.

10. dakikada Cherno More savunmasının hatası sonucunda topun sahibi olan Brnic'in ceza sahası içinden çıkardığı şutta meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

12. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Sağ kanatta Yusuf Sarı'nın pasında Ömer Ali Şahiner, son çizgiden meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Onur Bulut'un ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta top kornere çıktı.

34. dakikada gelişen organize atakta Onur Bulut'un sağdan pasında topla buluşan Crespo'nun ceza yayı içinden şutunda meşin yuvarlağı kaleci Iliev kontrol etti.

Başakşehir'in daha fazla pozisyona girdiği ve üstün oynadığı ilk yarıda iki takım da gol atmayı başaramadı ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)

52. dakikada Başakşehir öne geçti. Brnic'in soldan ortasında Da Costa'nın kafasıyla dokunduğu top, Ömer Ali Şahiner'in önünde kaldı. Ömer Ali'nin ceza sahasında soluna çektikten sonra yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

89. dakikada Cherno More gole çok yaklaştı. Atanasov'un ceza sahası dışından çıkardığı şutta kaleci Muhammed Şengezer'in çeldiği top önce direğe çarparak altıpasın içinde kaldı. Muhammed, direkten dönen meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

Başakşehir, karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Stat: Huvepharma

Hakemler: Luka Bilbija, Damir Lazic, Marko Peric (Bosna Hersek)

Cherno More: Iliev, Donchev, Atanasov, Drobarov, Panov, Panayotov, Teles, Weslen (Dk. 79 Pedro), Zlatev (Dk. 62 Lazarov), Chandarov (Dk. 62 Tonev), Sidney (Dk. 83 Phellipe)

İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba (Dk. 65 Hamza Güreler), Operi, Berat Özdemir (Dk. 88 Onur Ergün), Crespo, Ömer Ali Şahiner (Dk. 66 Kemen), Yusuf Sarı, Brnic (Dk. 73 Shomurodov), Da Costa (Dk. 73 Deniz Türüç)

Gol: Dk. 52 Ömer Ali Şahiner (Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 45+4 Sidney, Dk. 82 Atanasov, Dk. 90+6 Donchev (Cherno More), Dk. 49 Ba (Başakşehir)