Başakşehir ve Fenerbahçe 30.kez karşı karşıya geliyor

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-lacivertliler, 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 60 puanla 2. sırada bulunuyor. Turuncu-lacivertliler ise 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda aldığı 45 puanla 5. sırada yer alıyor. Ligin 27. haftasında derbide Beşiktaş'a kaybeden daha sonra ligde oynadığı Fatih Karagümrük ve MKE Ankaragücü karşılaşmalarını kazanarak iki maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, seriyi devam ettirip şampiyonluk yarışından kopmak istemiyor.

SÜPER LİG'DE 30. RANDEVU

Başakşehir ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 29 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 15 defa sahadan galip ayrılırken, turuncu-lacivertliler ise 11 kez kazandı. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 40 gol atarken, Başakşehir 32 kez gol sevinci yaşadı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan mücadeleyi ev sahibi, Diego Rossi'nin attığı golle 1-0'lık skorla kazanmıştı.

DEPLASMAN KARNESİ

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahada 13 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 29 puan topladı. Rakip filelere 28 gol atan sarı-lacivertliler kalesinde 12 gol gördü. Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 7 müsabakada ise mağlubiyet yüzü görmezken; 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 27 karşılaşmada rakip filelere 67 gol sığdırdı. Sarı-lacivertliler, bu alanda en çok gol atan takım konumunda bulunuyor. Kanarya'da 27 gollü Enner Valencia takımın gol yükünü çekerken, Michy Batshuayi 10 golle katkı sağladı.

SARI-LACİVERTLİLERDE 6 FUTBOLCU SINIRDA

Fenerbahçe'de 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Emre Mor, Miha Zajc, Willian Arao ve Enner Valencia ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular kart görmeleri durumunda 31. hafta iç sahada oynanacak İstanbulspor maçında cezalı duruma düşecek.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Geçtiğimiz hafta MKE Ankaragücü müsabakasında sarı kart cezası sebebiyle forma giyemeyen Ferdi Kadıoğlu, Başakşehir maçında görev alabilecek. Ankaragücü maçının uzatma dakikalarında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Osayi Samuel ise takımını yalnız bırakacak.

Bel fıtığı rahatsızlığı ve son dönemde artan ağrıları nedeniyle kaleyi İrfan Can Eğribayat'a devreden, dün ise ameliyat olan Altay Bayındır ile Lincoln Henrique kadroda olmayacak. Sakatlıklarını atlatarak bireysel çalışmalarını sürdüren Michy Batshuayi ve Joshua King'in ise forma giymesi beklenmiyor. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Luan Peres, dün itibarıyla takımla çalışmalara başladı. Öte yandan MR çektirilecek olan Miha Zajc'ın durumu ise maç günü belli olacak.

SUAT ARSLANBOĞA DÜDÜK ÇALACAK

Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Kemal Yılmaz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olacak.