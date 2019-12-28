28.12.2019 14:14 - Güncelleme: 28.12.2019 14:14

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Geçen hafta deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u yenerek 2 maç sonra kazanan turuncu-lacivertli takım, son 14 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 30 puanla ikinci sırada girdi.

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Martin Skrtel ve Arda Turan'ın, bu mücadelede de forma giymesi beklenmiyor.

Süper Lig'de son 7 maçta yalnızca 1 galibiyet elde edebilen Kasımpaşa, 15 puanla 14. sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Elia, Crivelli

Kasımpaşa: Fatih, Popov, Ben Youssef, Fernandes, Hafez, Aytaç, Sadiku, Hajradinovic, Quaresma, Koita, Thiam