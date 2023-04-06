Başakşehir, yarı finalde MKE Ankaragücü'nün rakibi oldu

Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada Başakşehir'e turu getiren goller Patryk Szysz (2) ve Danijel Aleksic'ten geldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçları 4-5 veya 6 Nisan, rövanşları ise 25-26 veya 27 Nisan'da oynanacak.

BAŞAKŞEHİR ÜÇÜNCÜ KEZ YARI FİNALDE

Galatasaray'ı eleyen Medipol Başakşehir, Türkiye Kupası'nda üçüncü kez yarı finale yükseldi.

Daha önce 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında yarı final oynayan Başakşehir, bir kez de yarı final oynama başarısı gösterdi.

İstanbul ekibi, 2016-2017 sezonunda 2-2'lik iki maç sonunda Fenerbahçe'yi penaltıyla eleyerek finale yükseldi, Konyaspor'a penaltılarla elenerek kupayı kaybetti.

Başakşehir, 2020-2021 sezonunda ise Beşiktaş'a 3-2 yenilerek yarı finalde elenmişti.

EMRE BELÖZOĞLU'NA KIRMIZI KART

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, mücadelenin 38. dakikasında kırmızı kart gördü.

Hakeme itirazları sonucunda 36. dakikada sarı kart gören Belözoğlu, itirazlarını sürdürdü ve 38. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek sahadan ihraç edildi.

PATRYK SZYSZ KUPADA İLK GOLLERİNİ ATTI

Medipol Başakşehir'in Polonyalı hücum oyuncusu Patryk Szysz, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk gollerini Galatasaray'a attı.

Galatasaray karşısında 2 gol atan Szysz, İstanbul ekibinin Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynadığı maçta 6, VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta da 67 dakika sahada kalmış fakat gol sevinci yaşayamamıştı.

Polonyalı oyuncu Süper Lig'de 2, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 1 kez fileleri havalandırdı.

ALEKSİC BU SEZON 12 GOLE ULAŞTI

Medipol Başakşehir'in orta sahadaki isimlerinden Danijel Aleksic, Galatasaray'a attığı golle bu sezon gol sayısını 12'ye yükseltti ve takımının en golcü ismi oldu.

Süper Lig'de 6, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 5 golü bulunan Aleksic, Türkiye Kupası'nda da ilk golünü Galatasaray'a karşı attı ve bu sezonki gol sayısını 12 yaptı.

Turuncu-lacivertli ekipte Süper Lig, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplam 11 golü bulunan Serdar Gürler ise Aleksic'in ardından Başakşehir'in en golcü ikinci oyuncusu konumunda bulunuyor.