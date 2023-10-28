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Spor

Başakşehir, yarın Antalyaspor'a konuk oluyor

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında yarın deplasmanda Bitexen Antalyaspor'la karşılaşacak. İstanbul ekibi maçı kazanıp çıkışa geçmek istiyor.

AA28 Ekim 2023 Cumartesi 11:20 - Güncelleme:
Başakşehir, yarın Antalyaspor'a konuk oluyor
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Corendon Airlines Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan RAMS Başakşehir, 8 puanla 17. sırada bulunuyor.

Son iki maçını kaybeden Antalyaspor ise 9 puana sahip.

BAŞAKŞEHİR'DE İKİ EKSİK

RAMS Başakşehir'de bu mücadele öncesinde iki eksik bulunuyor. Sakatlıkları süren kaleci Muhammed Şengezer ile savunma oyuncusu Edgar Ie bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte hafif sakatlığı bulunan Polonyalı golcü Krzysztof Piatek'in durumu ise yarın netlik kazanacak.

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