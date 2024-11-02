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Spor

Başakşehir, yarın Konyaspor'a konuk olacak

Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

AA2 Kasım 2024 Cumartesi 09:58 - Güncelleme:
Başakşehir, yarın Konyaspor'a konuk olacak
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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 11. hafta maçında yarın TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Emre Kargın yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir'in 15 puanı bulunuyor.

Ali Çamdalı ile yollarını ayıran ve teknik direktörlüğe Recep Uçar'ı getiren Konyaspor ise oynadığı 10 maçta, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Yeşil-beyazlı ekip 11 puana sahip.

RAMS Başakşehir'de sakatlığı geçen ve takımla çalışmalara başlayan Serdar Gürler'in maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

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