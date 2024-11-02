Başakşehir, yarın Konyaspor'a konuk olacak

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 11. hafta maçında yarın TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Emre Kargın yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir'in 15 puanı bulunuyor.

Ali Çamdalı ile yollarını ayıran ve teknik direktörlüğe Recep Uçar'ı getiren Konyaspor ise oynadığı 10 maçta, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Yeşil-beyazlı ekip 11 puana sahip.

RAMS Başakşehir'de sakatlığı geçen ve takımla çalışmalara başlayan Serdar Gürler'in maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

