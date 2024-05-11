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Spor

Başakşehir, yarın Sivasspor deplasmanında

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Başakşehir, yarın deplasmanda Sivasspor ile mücadele edecek.

AA11 Mayıs 2024 Cumartesi 10:14 - Güncelleme:
Başakşehir, yarın Sivasspor deplasmanında
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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 36. hafta karşılaşmasında yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Avrupa kupalarına gitme mücadelesi veren RAMS Başakşehir 55 puanla haftaya 4. sırada girdi. Son 4 maçını kazanan Başakşehir, 5'te 5 hedefiyle Sivasspor deplasmanında sahaya çıkacak.

Dört maçlık yenilmezlik serisi Galatasaray mağlubiyetiyle son bulan Sivasspor ise 48 puanla 9. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, RAMS Başakşehir 3-1 kazanmıştı.

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