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Spor

Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'da

RAMS Başakşehir Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında kamp yapacağı Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesindeki Seefeld köyüne ulaştı.

AA7 Temmuz 2025 Pazartesi 18:50 - Güncelleme:
Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'da
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RAMS Başakşehir Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında kamp yapacağı Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesindeki Seefeld köyüne ulaştı.

İstanbul'dan uçakla Salzburg Havalimanı'na gelen turuncu-lacivertli kafile, buradan kara yoluyla konaklayacağı otele geçti.

Yeni sezon hazırlıklarına 30 Haziran'da İstanbul'da başlayan Başakşehir, çalışmalarına 17 Temmuz'a kadar Avusturya'da devam edecek.

İstanbul ekibi, Seefeld'deki ilk antrenmanını akşam saatlerinde yapacak.

RAMS Başakşehir, kamp boyunca 3 hazırlık maçı oynayacak. 9 Temmuz'da Braunschweig ve 13 Temmuz'da Hertha Berlin ile karşı karşıya gelecek turuncu-lacivertlilerin 17 Temmuz'da üçüncü ve son hazırlık müsabakasını oynayacağı takım ise daha sonra netleşecek.

  • RAMS Başakşehir
  • Avusturya kampı
  • Seefeld köyü

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