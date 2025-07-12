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Spor

Başakşehir yeni transferini duyurdu

Başakşehir, Alman futbolcu Davie Selke'yi kadrosuna kattı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Almanya temsilcisi Hamburg'dan transfer edilen 30 yaşındaki pivot santrfor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Haber Merkezi12 Temmuz 2025 Cumartesi 00:42 - Güncelleme:
Başakşehir yeni transferini duyurdu
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RAMS Başakşehir, Alman futbolcu Davie Selke'yi kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Almanya temsilcisi Hamburg'dan transfer edilen 30 yaşındaki pivot santrfor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Selke, geçen sezon Almanya İkinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga 2) kaydettiği 22 golle en skorer oyuncu ünvanının sahibi oldu. Davie Selke, sergilediği performansla Hamburg'un Almanya Birinci Futbol Ligi'ne (Bundesliga) yükselmesinde önemli rol oynadı.

Alman oyuncu, Başakşehir'in birinci transfer ve tescil döneminde renklerine bağladığı 6. isim oldu.

İstanbul ekibi, yeni sezon öncesinde Onur Bulut, Nuno Da Costa, Luca Ekrem Stancic, Berkay Aslan ve Eldor Shomurodov'u kadrosuna katmıştı.

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