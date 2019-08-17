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Başakşehir yerine Trabzonspor'u seçti

Başakşehir'le prensipte anlaşmaya varan Sturridge, Trabzonspor'un biraz daha fazla ücret teklif etmesi karşısında bordo mavili kulüple el sıkıştı.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Liverpool’dan ayrıldıktan sonra hakkında Atalanta, Genoa, DC United iddiaları ortaya atılsa da sadece Süper Lig’den Başakşehir ve Trabzonspor’dan resmi teklif aldığı ortaya çıkan Sturridge’in, ailesinin onayıyla bordo mavili kulübü seçtiği belirtildi.
 
TRABZON'U BEĞENDİLER
 
Tecrübeli golcünün Trabzonspor’a transfer süreci aslında bir hayli zorlu ve ilginç oldu. Liverpool’da sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan Sturridge önce Başakşehir’den teklif alırken, ‘Karadeniz Fırtınasının’ bu teklifin biraz daha üzerine çıkması işin şeklini değiştirdi. İstanbul’un çok iyi bir yer olduğunu bilen ve şehri çok beğenen Sturridge’in ailesi, bir de Trabzon’u görmek isterken 29 yaşındaki oyuncunun annesi ve amcasının şehri görmesi Sturridge’in Trabzonspor’a imza atmasını sağladı.
 
STURRİDGE'İN TAŞKINLIĞI OLAY OLDU
 
Geçtiğimiz sezon Tottenham’la oynanan Şampiyonlar Ligi final maçından önce psikoloğunu darp eden Sturridge’in bu hareketi ba

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