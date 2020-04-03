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Spor

Başakşehir: ''Yetkililer lig tescilini doğru bulmuyor''

Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt futbolun çatı kuruluşlarının sezon tescil kararını desteklemediğini söyledi.

03 Nisan 2020 Cuma 00:49 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 00:49
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Medipol Başakşehir üst yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt, Avrupa Kulüpler Birliği (UEFA-ECA) ve Avrupa Profesyonel Futbol Liglerinin (EPFL) kurum ve kulüplere bir mektup göndererek, ligler tamamlanmadan tescil etme kararının doğru olmayacağını belirttiğini açıkladı.

UEFA MÜSABAKALARI ŞÜPHELİ OLUR

Eröğüt, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yetkililerle yaptıkları görüşmeler ve kendi komite çalışmalarına göre liglerin en geç temmuz, ağustos aylarında devam edeceğine inandıklarını ve planladıklarını, liglerin tamamlanmadan tescil etme kararının doğru olmayacağını ve bu kararı alan ülkelerin takımlarının 2020-21 UEFA müsabakalarına katılmalarının şüpheli olacağını açıkladılar." ifadelerini kullandı.

Eröğüt ayrıca, öncelikle yerel liglerin tamamlanacağını daha sonra UEFA organizasyonlarının oynanacağının belirtildiğini aktardı.

Telefon dolandırıcıları yakalandı

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