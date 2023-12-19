Başakşehir yükselişe geçti!

Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 45 ve 51. dakikalarda penaltıdan Krzysztof Piatek ve 62. dakikada Dimitrios Pelkas attı. Sivasspor'un tek golü 26. dakikada Samu Saiz'dan geldi.

Öte yandan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Mustafa Keçeli ve seremonide yer alan çocuklar, maç öncesi Mete Kalkavan ve hakem heyetine çiçek verdi.

Bu sonucun ardından Başakşehir ligde arka arkaya ikinci galibiyetini elde etti ve 18 puana yükseldi. Sivasspor da 18 puanda kaldı.

Başakşehir, ligde gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek. Sivasspor, sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

26. dakikada Sivasspor 1-0 öne geçti. Orta sahada kaptığı topla Başakşehir kalesine doğru hareketlenen Saiz, ceza yayı önünden şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

41. dakikada Berkay Özcan'ın uzak mesafeden şutunda top farklı şekilde auta gitti.

45. dakikada Yunus Konak'ın ceza sahası içinde Piatek'e müdahalesinin ardından hakem Mete Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi. 45'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Piatek, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skoru eşitledi: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

51. dakikada ev sahibi ekip bir penaltı daha kazandı. Charisis'in ceza sahası içinde Abeid'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Mete Kalkavan, penaltıya karar verdi. 51'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Piatek, bir kez daha topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

54. dakikada sağdan kullanılan köşe atışı sonrasında topu ceza sahası içinde önünde bulan Duarte'nin vuruşunda, kaleciyi geçen topu savunma çizgi üzerinden çıkardı.

62. dakikada Başakşehir'in üçüncü golü geldi. Abeid'in ceza yayı sağ çaprazından şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı sektirdi. Altıpasa hareketlenen Pelkas, topu ağlara gönderdi: 3-1.

75. dakikada Alaaddin Okumuş'un sağdan içeri gönderdiği topu ceza sahası içinde kontrol eden Manaj'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

90+1. dakikada Aleksic'in soldan ortasında Deniz Türüç ceza sahası sağ çaprazından gelişine sert vurdu, top az farkla auta gitti.

RAMS Başakşehir, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Mete Kalkavan, Deniz Caner Özaral, Mert Bulut

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois (Dk. 89 Ömer Ali Şahiner), Duarte, Ba, Lima, Berkay Özcan (Dk. 90+3 Karzev), Deniz Türüç, Abeid (Dk. 82 Emirhan İlkhan), Pelkas (Dk. 81 Aleksic), Figueiredo (Dk. 82 Serdar Gürler), Piatek

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Yunus Konak (Dk. 64 Kvet), Burak Kapacak (Dk. 64 Rodrigues), Charisis, Saiz (Dk. 78 Koita), N'Jie (Dk. 64 Barrow), Manaj

Goller: Dk. 26 Saiz (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 45 (Penaltıdan) ve 51 (Penaltıdan) Piatek, Dk. 62 Pelkas (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 63 Uğur Çiftçi, Dk. 83 Charisis (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 65 Deniz Türüç (RAMS Başakşehir)