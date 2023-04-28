Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı hazırlıklarına başladı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 4 Mayıs Perşembe günü sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Medipol Başakşehir hazırlıklarına başladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman, ısınmayla başladı.

Pas ve rondo çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı idmanla Ankaragücü müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda son olarak Giresunspor ile karşılaşmıştı. Turuncu-lacivertliler bu maçı 4-2'lik skorla kazanarak adını yarı finale yazdırdı.