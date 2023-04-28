İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2023 Cuma / 8 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4484
  • EURO
    21,4663
  • ALTIN
    1244.91
  • BIST100
    4617.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, 4 Mayıs'ta MKE Ankaragücü ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı hazırlıklarına başladı.

AA28 Nisan 2023 Cuma 19:55 - Güncelleme:
Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı hazırlıklarına başladı
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 4 Mayıs Perşembe günü sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Medipol Başakşehir hazırlıklarına başladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman, ısınmayla başladı.

Pas ve rondo çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı idmanla Ankaragücü müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda son olarak Giresunspor ile karşılaşmıştı. Turuncu-lacivertliler bu maçı 4-2'lik skorla kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.