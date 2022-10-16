Başakşehir zirve takibini sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig 10. hafta mücadelesinde Başakşehir, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 26 ve 78. dakikalarda Youssouf Ndayishimiye kaydetti.

İki golün sahibi Youssouf Ndayishimiye, İstanbulspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

Ligdeki ilk mağlubiyetini geçtiğimiz hafta Sivasspor'a karşı alan Emre Belözoğlu'nun öğrencileri bu galibiyetle moral buldu.

Lige istediği gibi başlayamayan İstanbulspor ise ligde üst üste 2. yenilgisini yaşadı.

Alınan bu sonucun ardından Başakşehir, puanını 20'ye çıkardı ve zirve takibini sürdürdü. İstanbulspor ise 8 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. İstanbulspor ise Antalyaspor'a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

26. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas önüne gelen topa yükselen Ndayishimiye kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0

33. dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takım atağında Mahmut Tekdemir, ceza sahasında uygun pozisyondaki Traore'ye yerden pasını attı. Traore'nin yerden gelişine şutunda, kaleci Jensen topu köşeden kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

56. dakikada gelişen İstanbulspor atağında, Oğuzhan'ın sağ kanattan yaptığı ortada Muammer penaltı noktası civarında topa kafayı vurdu. Kaleci Volkan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

66. dakikada Medipol Başakşehir'in hızlı atağında Berkay, sol kanattan bindiren Serdar'ın önüne pasını attı. Rakibiyle bire bir kalan Serdar, ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Jensen zorlanmadan topu kontrolüne aldı.

75. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. İstanbulspor ceza sahasının önünde topla buluşan Aleksic'in sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp auta gitti.

78. dakikada Medipol Başakşehir ikinci golünü buldu. Lima'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direğe gelen topu Duarte kafayla indirdi. Ceza sahasında meşin yuvarlağı önünde bulan Ndayishimiye'nin sert şutunda, top fileleri havalandırdı: 2-0

Medipol Başakşehir mücadeleyi 2-0 kazandı.

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Erkan Özdamar, İlker Takpak, Cemil Tunç

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner (Dk. 74 Caiçara), Leo Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia (Dk. 74 Aleksic), Serdar Gürler (Dk. 67 Okaka), Berkay Özcan, Deniz Türüç (Dk. 89 Szysz), Traore

İSTANBULSPOR: Jensen, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Mehremic, Rroca, Muammer Sarıkaya, Oğuzhan Berber (Dk. 78 Kağan Miray Bağış), Ali Yaşar (Dk. 78 Guri), Topalli, Ethemi (Dk. 63 Ebert), İbrahim Yılmaz (Dk. 63 Emir Kaan Gültekin)

GOLLER: Dk. 26 ve 78 Ndayishimiye (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Dk. 35 Mehmet Yeşil (İstanbulspor), Dk. 44 Biglia, Dk. 74 Deniz Türüç, Dk. 82 Ndayishimiye, Dk. 90+1 Caiçara (Medipol Başakşehir)