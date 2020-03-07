Başakşehir zirvenin sahibi!

07 Mart 2020 Cumartesi 19:20 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 19:23

Süper Lig'in 25. haftasında lider Başakşehir, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir 3-0'lık skorla kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 40. dakikada Demba Ba, 57. dakikada Enzo Crivelli ve 90+3. dakikada İrfan Can ile geldi. Demba Ba, Visca'nın ortasında yaptığı vole vuruşla yılın en güzel gollerinden birine imza attı.

Başakşehir'de Epureanu, karşılaşmanın 84. dakikasında yaptığı hareketin ardından oyun dışında kaldı ve Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.

Bu sonucun ardından üst üste 4. galibiyetini alan Başakşehir, puanını 52 yaparken, liderliğini sürdürdü. 3 maçtır 3 puana hasret kalan Göztepe ise 34 puanla 8. sırada kaldı.

Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir deplasmanda Trabzonspor ile dev maçta karşı karşıya gelecekken, Göztepe ise Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Castro'nun pasıyla topla buluştuktan sonra sol çaprazdan ceza sahasına giren Napoleoni'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

16. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Edin Visca'nın yaptığı ortada ceza alanı içindeki Mahmut Tekdemir ve Epureanu'nun dokunamadığı top doğrudan auta gitti.

27. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içindeki Demba Ba'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

36. dakikada Napoleoni'nin pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Tripic'in güzel hareketlerle ilerledikten sonra attığı şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

40. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Visca'nın yaptığı ortada ceza alanı içindeki Demba Ba, Borges'e rağmen bekletmeden yaptığı güzel vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

53. dakikada sağ çapraz pozisyonda ceza alanı içinde topla buluşan Visca'nın şutunda kaleci Beto meşin yuvarlağı kontrol etti.

57. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Demba Ba, Aleksic'in aktardığı topu sağ çapraz pozisyonda kaleye yönelen Crivelli'ye verdi. Bu oyuncunun ceza sahası içinde topla buluşur buluşmaz yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2

83. dakikada Jerome'un yerde kaldığı pozisyonun ardından faul kararı veren hakem Ali Palabıyık, faulü yapan Epureanu'yu son adam olarak değerlendirdi ve oyuncuyu kırmızı kartla cezalandırdı.

85. dakikada Gassama'nın sağ kanattan yaptığı ortada Castro'nun kafa vuruşunda, kaleci Mert topu kornere uzaklaştırdı.

90+3. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında İrfan Can Kahveci topla bir süre ilerledikten sonra ceza alanı içinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-3

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Borges, Leo, Halil Akbunar (Dk. 60 Wilczek), Soner Aydoğdu, Castro, Serdar Gürler (Dk. 30 Tripic), Napoleoni (Dk. 79 Mossoro), Jerome

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca (Dk. 86 Ponck), Crivelli (Dk. 89 Mehmet Topal), Aleksic (Dk. 83 Berkay Özcan), Demba Ba

Goller: Dk. 40 Demba Ba, Dk. 57 Crivelli, Dk. 90+3 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)

Kırmızı kart: Dk. 83 Epureanu (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 16 Soner Aydoğdu (Göztepe), Dk. 42 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)