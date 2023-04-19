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Spor

Başakşehirli 3 futbolcu Giresunspor maçında olmayacak

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir, Fenerbahçe ile mücadele etti. Mücadelede kart sınırında olan 3 futbolcu gelecek hafta Giresunspor ile oynanacak mücadelede sahada olamayacak.

IHA19 Nisan 2023 Çarşamba 23:50 - Güncelleme:
Başakşehirli 3 futbolcu Giresunspor maçında olmayacak
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Başakşehir'de sarı kart gören Lucas Biglia ile kırmızı kart gören Ömer Ali Şahiner ve Ahmed Touba da deplasmanda Giresunspor karşılaşmasında oynayamayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir, Fenerbahçe'yi konuk ederken, 7 futbolcu bu müsabakada sarı kart sınırında bulunuyordu. Mahmut Tekdemir, Luvas Biglia, Caner Erkin, Serdar Gülrer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte ve Ahmed Touba sarı kart sınırında olan isimlerdi. Mücadelenin 50. dakikasında Lucas Biglia, 70. dakikasında orta sahadaki bir pozisyonda ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Ahmed Touba ve 90+8. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gören Ömer Ali Şahiner cezalı duruma düştü. Bu futbolcular gelecek hafta deplasmanda oynanacak Giresunspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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